17 Март 2020 2020-03-17T07:04:21+03:00

Самый удачливый тюменский рыбак выловил более двух килограммов рыбы на чемпионате города. Фото - ТГМЦ.

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В Тюмени на Андреевском озере собрались десятки любителей рыбной ловли. Здесь состоялись чемпионат и первенство города по этому виду спорта.

По итогам состязаний, лучший результат – 2083 грамма рыбы – выловил Александр Дармограй, второе место в чемпионате завоевал Роман Лямин (948 грамм), третье – Артем Емелев (789 грамм). В первенстве (юноши до 18 лет) лидерами стали Егор Калинин (1 185 грамм улова), Данил Федотов (935 грамм) и Раиф Мухамедзянов (145 грамм).

Кроме того, состоялся и традиционный зачет в категории «любители». Лучший результат в нем показал Валерий Бакланов (1359 грамм). В этой категории также отличились Бельмесовы Максим (455 грамм) и Сергей (443 грамма).

По информации ТГМЦ, все победители получили кубки, медали, дипломы и призы от спонсоров мероприятия. Участников первенства традиционно угостили сладкими призами от РОО «Федерация рыболовного спорта Тюменской области».

ИСТОЧНИК KP.RU