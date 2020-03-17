В Тюмени пасынок побил отчима из-за домашнего питомца

17 Март 2020 2020-03-17T07:43:26+03:00

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В полицию Тюмени поступила информация от местного жителя, который сообщил о причинении вреда его здоровью. Оказалось, что тюменца побил пасынок по весьма неожиданной причине.

– За день до происшествия между мужчиной и его пасынком произошел конфликт. Дело в том, что пенсионер накормил домашнего питомца костями, что могло, по мнению молодого человека, погубить животное. На следующий день затянувшаяся ссора переросла в драку, в результате которой хозяин животного причинил побои своему отчиму, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что 31-летний житель города задержан. По данному факту дознанием возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В настоящее время злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU