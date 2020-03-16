2020-03-16T18:57:42+03:00
Общество

Студенты Тюменского медуниверситета перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса

Вуз стал четвёртым, кто принял решение перевести обучение на «электронку»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Студенты Тюменского медуниверситета перешли на дистанционное обучение из-за коронавирусаСтуденты Тюменского медуниверситета перешли на дистанционное обучение из-за коронавирусаФото: Татьяна Коркина
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Студенты Тюменского государственного медицинского университета переведены на электронное обучение при помощи дистанционных образовательных технологий с 16 марта. Об этом сообщили в Оперативном штабе по профилактике коронавируса в Тюменской области. Ожидается, что учеба в электронном формате продлится до особого распоряжения.

Напомним, сегодня в течение дня приходят новости о том, что тот или иной университет переводит студентов на дистанционное обучение. Первым университетом, кто принял такое решение, стал Тюменский государственный университет, затем к нему присоединился Тюменский индустриальный университет, потом – Аграрный университет Северного Зауралья.

Кроме того, сегодня стало известно, что из-за коронавируса отменён первый Градостроительный форум.

ИСТОЧНИК KP.RU

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