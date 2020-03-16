2020-03-16T16:33:28+03:00
Здоровье

Тюменцам рекомендуют мыть руки после использования «налички»

Наиболее безопасны бесконтактные платежи
Вадим Бегун
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Тюменцам рекомендуют мыть руки после использования «налички».Тюменцам рекомендуют мыть руки после использования «налички».Фото: Вадим Бегун
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Тюменцам рассказали, чем безопасней расплачиваться в магазинах за покупки во время пандемии коронавируса. Так, Всемирная организация здравоохранения настоятельно рекомендует мыть руки и не трогать лицо при использовании наличных денег при расчетах.

«Продолжительность жизни коронавируса на бумажном носителе составляет 3-4 дня, на пластиковых картах – до 9 дней. Банкноты, которые выдаются кредитным организациям, выдерживаются в Банке России не менее 14 дней с момента поступления», – сообщили в оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса.

Если вы оплачиваете покупки картой, также надо соблюдать меры предосторожности при наборе ПИН-кодов. Наиболее безопасны бесконтактные платежи.

Ранее тюменцам сообщили номера горячих линий по коронавирусу. Задать вопросы о новой инфекции можно бесплатно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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