Тюменцы доказали, что счастье – это состояние души
«Счастье – в мелочах!» – главный девиз участников проекта «Мой месяц счастья», который проходил в рамках федерального проекта «Крепкая семья» в Тюменской области весь февраль. Торжественная встреча и награждение участников проекта состоялись 15 марта в семейном кафе «Андерсон».
– И вправду, счастье в мелочах! Не нужно куда-то ехать или бежать, покупать машины, квартиры. Достаточно просто посмотреть на всё со стороны: поцелуй любимого человека перед сном или утром, мимолетная улыбка чужого ребенка в общественном транспорте… Это всё маленькие кусочки счастья! – поделилась победительница проекта Ольга Никитина.
Победители получили призы от организаторов и партнеров проекта: проекта «Крепкая семья», фотостудии Beauty Born, интернет-магазина «Золотые луга», семейной игротеки «Конструктория». Все основные участники получили в подарок фотокнигу о своем месяце счастливых дней от фотоцентра PROFI.
Фото - организаторы.
Победительница среди «самостоятельных» участников получила сертификат от семейной стоматологии «Доктор Альбус».
После награждения всех гостей ждал сюрприз от организаторов – шоу мыльных пузырей Ирины Гребеньковой.
Фото - организаторы.
– В том, что проект важен и многому нас учит, я убеждаюсь каждый год, когда участники делятся на итоговой встрече своими эмоциями и открытиями. У нас есть уже свои постоянные участники, которые в проекте по 4-5 лет. В следующем году даже появится спецприз от них! – рассказала Елена Кашкарова, региональный координатор проекта «Крепкая семья», депутат Тюменской областной думы.