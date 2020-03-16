Тюменцы доказали, что счастье – это состояние души

16 Март 2020 2020-03-16T15:46:20+03:00

Вот уже пятый год подряд для местных жителей февраль – не просто последний месяц зимы, но и месяц счастья

Изменить размер текста: A A

«Счастье – в мелочах!» – главный девиз участников проекта «Мой месяц счастья», который проходил в рамках федерального проекта «Крепкая семья» в Тюменской области весь февраль. Торжественная встреча и награждение участников проекта состоялись 15 марта в семейном кафе «Андерсон».

– И вправду, счастье в мелочах! Не нужно куда-то ехать или бежать, покупать машины, квартиры. Достаточно просто посмотреть на всё со стороны: поцелуй любимого человека перед сном или утром, мимолетная улыбка чужого ребенка в общественном транспорте… Это всё маленькие кусочки счастья! – поделилась победительница проекта Ольга Никитина.

Победители получили призы от организаторов и партнеров проекта: проекта «Крепкая семья», фотостудии Beauty Born, интернет-магазина «Золотые луга», семейной игротеки «Конструктория». Все основные участники получили в подарок фотокнигу о своем месяце счастливых дней от фотоцентра PROFI.

Фото - организаторы.

Победительница среди «самостоятельных» участников получила сертификат от семейной стоматологии «Доктор Альбус».

После награждения всех гостей ждал сюрприз от организаторов – шоу мыльных пузырей Ирины Гребеньковой.

Фото - организаторы.

– В том, что проект важен и многому нас учит, я убеждаюсь каждый год, когда участники делятся на итоговой встрече своими эмоциями и открытиями. У нас есть уже свои постоянные участники, которые в проекте по 4-5 лет. В следующем году даже появится спецприз от них! – рассказала Елена Кашкарова, региональный координатор проекта «Крепкая семья», депутат Тюменской областной думы.