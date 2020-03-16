Тюменка, истекающая кровью, прибежала на станцию скорой помощи

16 Март 2020 2020-03-16T15:41:40+03:00

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Несчастный случай накануне, 15 марта, произошел с 22-летней тюменкой. В седьмом часу вечера она порезалась кухонным ножом и, не вызывая скорую, сразу побежала за помощью к медикам – на ближайшую станцию скорой помощи, расположенную на Немцова, 34.

Там пострадавшую оперативно приняли и оказали неотложную помощь. При осмотре фельдшер обнаружил у пациентки кровоточащие раны на двух пальцах левой руки. Поврежденную кожу обработали перекисью водорода и наложили стерильную повязку, кровотечение остановилось.

– Основной признак венозного кровотечения – когда кровь сочится из раны капельками либо течет постоянной струей. Если рана небольшая, зажмите ее салфеткой и подержите от 2 до 5 минут. Еще быстрее кровотечение остановится, если поврежденную руку поднять вверх, намного выше головы, а также на рану можно наложить холод, – сообщила пресс-секретарь станции скорой медицинской помощи Тюмени Ирина Бердюгина.

ИСТОЧНИК KP.RU