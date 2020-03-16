Жестокое убийство в Тюмени: мужчина зарезал пару в квартире на улице Широтной

16 Март 2020 2020-03-16T15:10:53+03:00

В Тюмени мужчина зарезал пару в квартире на улице Широтной. Скриншот из видео СК по Тюменской области.

Изменить размер текста: A A

В Тюмени следователи предъявили обвинение 50-летнему местному жителю. Мужчина жестоко расправился с парой.

– По версии следствия, ночью 10 марта 2020 года обвиняемый распивал алкоголь со знакомыми мужчиной и женщиной в квартире жилого дома на улице Широтной. Во время застолья между ними произошел конфликт. Злоумышленник, вооружившись кухонным ножом, нанес множественные удары сожителям, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что от полученных ранений потерпевшие скончались, а обвиняемый скрылся. В настоящее время злодей задержан, мужчину заключили под стражу.

Сейчас следователи проводят работу по закреплению доказательственной базы: осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/766676" frameborder="0"></iframe> В Тюмени мужчина арестован подозреваемый в двойном убийстве.

ИСТОЧНИК KP.RU