2020-03-16T15:10:53+03:00
Происшествия

Жестокое убийство в Тюмени: мужчина зарезал пару в квартире на улице Широтной

В настоящее время обвиняемый задержан
Вадим Бегун
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В Тюмени мужчина зарезал пару в квартире на улице Широтной. Скриншот из видео СК по Тюменской области.В Тюмени мужчина зарезал пару в квартире на улице Широтной. Скриншот из видео СК по Тюменской области.
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В Тюмени следователи предъявили обвинение 50-летнему местному жителю. Мужчина жестоко расправился с парой.

– По версии следствия, ночью 10 марта 2020 года обвиняемый распивал алкоголь со знакомыми мужчиной и женщиной в квартире жилого дома на улице Широтной. Во время застолья между ними произошел конфликт. Злоумышленник, вооружившись кухонным ножом, нанес множественные удары сожителям, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что от полученных ранений потерпевшие скончались, а обвиняемый скрылся. В настоящее время злодей задержан, мужчину заключили под стражу.

Сейчас следователи проводят работу по закреплению доказательственной базы: осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

В Тюмени мужчина арестован подозреваемый в двойном убийстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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