Жестокое убийство в Тюмени: мужчина зарезал пару в квартире на улице Широтной
В Тюмени следователи предъявили обвинение 50-летнему местному жителю. Мужчина жестоко расправился с парой.
– По версии следствия, ночью 10 марта 2020 года обвиняемый распивал алкоголь со знакомыми мужчиной и женщиной в квартире жилого дома на улице Широтной. Во время застолья между ними произошел конфликт. Злоумышленник, вооружившись кухонным ножом, нанес множественные удары сожителям, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.
В ведомстве уточнили, что от полученных ранений потерпевшие скончались, а обвиняемый скрылся. В настоящее время злодей задержан, мужчину заключили под стражу.
Сейчас следователи проводят работу по закреплению доказательственной базы: осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.
В Тюмени мужчина арестован подозреваемый в двойном убийстве.
ИСТОЧНИК KP.RU