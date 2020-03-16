Предлагала мёд: в Тюменской области поймали цыганку, обворовывавшую пенсионеров

16 Март 2020 2020-03-16T16:36:07+03:00

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В Тюменской области полицейские нашли цыганку, которая жила на деньги, заработанные преступным путем. Ближайшие пять лет ей, возможно, придется провести в тюрьме.

Злоумышленница ходила по квартирам пенсионеров, предлагая купить мёд. При этом она следила, где жертвы хранят деньги. Пользуясь отсутствием внимания потерпевших, похищала деньги и скрывалась. В августе прошлого года женщина совершила три подобных преступления. По горячим следам тогда раскрыть серию преступлений не удалось.

– Экипаж ГИБДД задержал подозреваемую в селе Исетское. По версии следствия, 30-летняя уроженка Челябинска намеренно приехала в Тюмень. В итоге она похитила у пожилых людей около 30 тысяч рублей и два сотовых телефона, – рассказала пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

В настоящее время злоумышленница задержана. В отношении нее возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. У сотрудников полиции есть основания полагать, что фигурантка причастна к ряду аналогичных преступлений в других регионах страны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="960" height="540" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/766653" frameborder="0"></iframe> В Тюмени поймали цыганку, обворовывавшую пенсионеров..Вадим Бегун

ИСТОЧНИК KP.RU