Предлагала мёд: в Тюменской области поймали цыганку, обворовывавшую пенсионеров
В Тюменской области полицейские нашли цыганку, которая жила на деньги, заработанные преступным путем. Ближайшие пять лет ей, возможно, придется провести в тюрьме.
Злоумышленница ходила по квартирам пенсионеров, предлагая купить мёд. При этом она следила, где жертвы хранят деньги. Пользуясь отсутствием внимания потерпевших, похищала деньги и скрывалась. В августе прошлого года женщина совершила три подобных преступления. По горячим следам тогда раскрыть серию преступлений не удалось.
– Экипаж ГИБДД задержал подозреваемую в селе Исетское. По версии следствия, 30-летняя уроженка Челябинска намеренно приехала в Тюмень. В итоге она похитила у пожилых людей около 30 тысяч рублей и два сотовых телефона, – рассказала пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.
В настоящее время злоумышленница задержана. В отношении нее возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. У сотрудников полиции есть основания полагать, что фигурантка причастна к ряду аналогичных преступлений в других регионах страны.
В Тюмени поймали цыганку, обворовывавшую пенсионеров..Вадим Бегун
ИСТОЧНИК KP.RU