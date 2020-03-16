В Тюмени из окна 11-го этажа выпала 13-летняя девочка

16 Март 2020 2020-03-16T13:54:07+03:00

Матери ребенка не было дома во время трагедии

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В Тюмени накануне, 15 марта, во втором часу дня в ЖК «Москва» произошла трагедия. Здесь из окна 11-го этажа выпала девочка. На место происшествия выезжали медики и стражи порядка.

– Вызов по этому поводу поступил в 13.22. Бригада медиков прибыла на место через двенадцать минут. Они констатировали смерть подростка, – рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

По словам знакомых погибшей, девочке было всего 13 лет. Также стало известно, что в момент трагедии ее матери не было дома, женщина работала. В настоящее время следователи разбираются в инциденте, передает «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU