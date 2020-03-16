2020-03-16T12:08:44+03:00
Общество

В Тюмени продают имущество банка-банкрота на миллиард рублей

Торги закончатся в июле этого года
Вадим Бегун
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В Тюмени продают имущество банка-банкрота на миллиард рублей. Фото - pixabay.com.В Тюмени продают имущество банка-банкрота на миллиард рублей. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени попытаются избавиться от имущества Сибирского банка реконструкции и развития, который признали банкротом в марте 2018 года. Состояние в один миллиард рублей может уйти с молотка до июля 2020 года.

Из информации, размещенной на официальном сайте Агентства по страхованию вкладов, следует, что среди имущества есть ЗАО «ЯГСС-Жилье» с долгом почти 150 миллионов рублей, а также права требования к семи юридическим лицам (ООО СибКом «Генезис», «Демис», «Спецтехстрой», «АрмСтройСервис», «Тюменьдорстрой» и «Кондор-1»). Общая сумма задолженности равняется 368 миллионов рублей.

Также стало известно, что среди лотов также имеются долги компаний ООО «М-Групп» и «Сити+». Их общий долг составляет 170 миллионов рублей. Кроме того, указаны требования других компаний на сумму более 400 миллионов. Торги состоятся на электронной площадке АО «Российский аукционный дом» с марта по июль 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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