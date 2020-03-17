17 Март 2020 2020-03-17T09:48:44+03:00

В Тюменской области в жесткой аварии пострадали три человека. Фото - ГИБДД Тюменской области.

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На втором километре автодороги Ишим – Казанское сегодня, 16 марта, произошло жесткое ДТП. Здесь столкнулись «Тойота Авенсис» и ВАЗ-21099.

– По предварительным данным, японская иномарка выехала на встречную полосу на затяжном повороте. В аварии пострадали три человека, в том числе водитель «Лады», у которого тяжелые повреждения. Обстоятельства выясняются, – рассказала пресс-секретарь управления Госавтоинспекции по Тюменской области Анжела Борисова.

Фото - ГИБДД Тюменской области.

В ГИБДД призвали автомобилистов снизить скорость на трассах и в населенных пунктах в связи со сложными дорожными условиями. В ведомстве отметили, что в связи с выпадением снега и обледенением проезжей части аварийная обстановка на дорогах может осложниться. В этой ситуации снижение скорости поможет автомобилистам обезопасить себя и других участников дорожного движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU