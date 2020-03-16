2020-03-16T14:20:49+03:00
Недвижимость

Тюменцы, проживающие в районах Утешево и Комарово, пойдут по новым тротуарам

В этом году здесь запланированы устройство и ремонт дорог
Вадим Бегун
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В тюменских районах Утешево и Комарово появятся новые тротуары. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.В тюменских районах Утешево и Комарово появятся новые тротуары. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
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В тюменских районах Утешево и Комарово появятся новые тротуары. Кроме того, власти решат вопросы с водоотведением.

В районе Утешево новые тротуары обеспечат безопасность передвижения пешеходов как внутри микрорайона (на подходах к школе и детскому садику), так и на подъездных дорогах до остановок по улицам Купцов Кухтериных и Анатолия Замкова. Проектом предусмотрено решение вопроса с водоотводом на улице Школьной в районе пересечения с улицей Ивана Быкова.

Здесь же предусмотрен монтаж опор наружного освещения. Общая протяженность новых тротуаров составит более 2,2 километра. Больше всего обновится улица Купцов Кухтериных (584 метра).

По информации пресс-службы администрации города Тюмени, в районе Комарово новые тротуары позволят пройти до надземного пешеходного перехода на улице Закалужской. Также они обеспечат дополнительные безопасные подходы к зебрам на Александра Протозанова, Губернской и Уездной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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