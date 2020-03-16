В Конституции закрепят право россиян на жизнь без войны

16 Март 2020 2020-03-16T11:30:21+03:00

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Новая редакция Конституции должна фактически провозгласить статус России как страны-миротворца. А также закрепить историческую миссию нашей страны по поддержке соотечественников, защите мира и общечеловеческих ценностей. Такой тезис, предложенный в ходе обсуждения поправок в Конституцию РФ, в числе прочих одобрен к принятию Государственной думой и Советом Федерации.

– Россия в своем базовом документе провозглашает курс на поддержание мира во всём мире, обеспечение мирного сосуществования государств и народов, недопустимости вмешательства во внутренние дела, – говорится в тексте.

В обязанностях государства закрепляется принятие всех мер по поддержанию и укреплению международного мира и безопасности, обеспечению мирного сосуществования государств и народов, недопущению вмешательства во внутренние дела страны. Также упоминается об обязанности поддержки соотечественников, проживающих за рубежом, в число которых входят представители всех национальностей, населяющих страну, подчеркивается в документе.

Кроме того, в продолжение доктрины о мире и безопасности в главном государственном правовом акте должно быть прописано требование защищать историческую справедливость и противостоять любым попыткам фальсификации истории. Как отмечается в предложенной редакции, память о героях и истории – неотъемлемая часть суверенитета страны. Одним из инициаторов подобных поправок выступил глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов. Как отметила заслуженный учитель России Ольга Ройтблат, проблема попыток фальсификации истории сегодня является одной из болезненных в российском обществе.

– Многие дети, а также взрослые сегодня плохо знают историю, особенно период Великой Отечественной войны. В этом мы с коллегами убеждаемся по профессиональной деятельности. Между тем практически каждый из нас потерял на той войне кого-то из предков. Поэтому необходимо формировать любовь детей к исторической науке, чтобы они знали наше общее прошлое. Тогда и попытки фальсификации будут обречены, – отметила ректор ТОГИРРО.

Напомним, всенародное голосование по поправкам должно состояться 22 апреля. В случае поддержки со стороны граждан изменения практически сразу вступят в силу.

ИСТОЧНИК KP.RU