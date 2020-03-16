2020-03-16T11:59:23+03:00
Происшествия

В страшном ДТП погибла тюменка, отмечавшая накануне день рождения

Водителю также не удалось выжить [ФОТО]
Вадим Бегун
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В страшном ДТП погибла тюменка, за день до трагедии отмечавшая день рождение. Фото - ГИБДД по Тюменской области.В страшном ДТП погибла тюменка, за день до трагедии отмечавшая день рождение. Фото - ГИБДД по Тюменской области.
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На 334-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе в субботу, 14 марта, произошла трагедия. Здесь отечественное авто лоб в лоб столкнулось с большегрузом.

– По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Приора» при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом «Фредлайнер», двигавшемся в северном направлении, – сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что 48-летний водитель «Лады» и пассажирка этого автомобиля, которой накануне исполнился 51 год, скончались на месте ДТП.

Также стало известно, что за минувшие выходные на дорогах Тюменской области произошло 12 аварий. В них погибли три человека, еще 13 были ранены.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в Ишимском районе накануне, 15 марта, произошла трагедия. В 9.30 на пересечении неравнозначных дорог Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск и Ишим-Десятово-Кукарцева столкнулись «Лада Приора» и большегруз «ДАФ».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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