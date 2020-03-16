2020-03-16T11:21:45+03:00
Недвижимость

В одном из тюменских дворов высадят кусты кизильника, спиреи и декоративные яблони

Здесь же появятся детские игровые площадки
Вадим Бегун
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В одном из тюменских дворов высадят кусты кизильника, спиреи и декоративные яблони. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.В одном из тюменских дворов высадят кусты кизильника, спиреи и декоративные яблони. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
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В Тюмени в этом году отремонтируют двор на улице Ставропольской, 1/1,1/2, 1/1в, 19. Ремонт начнется с наступлением тепла.

За лето здесь решат проблему районов старой застройки, связанную с водоотведением, расширят и отремонтируют проезды. В освещенном дворе появятся детские игровые и спортивные площадки, а также тренажеры. Планируется создать 107 парковочных мест. Во дворе высадят кусты кизильника, спиреи, декоративные яблони Royalty и Недзвецкого.

Всего в 2020 году ремонту подвергнутся 14 дворов Калининского административного округа. По словам главы Тюмени Руслана Кухарука, разработка проектной документации базируется на предложениях жителей.

– Мы согласовываем с горожанами эскизный проект, после этого приступаем к рабочему проектированию. Вторая особенность состоит в том, что в объем производимых работ включаются прилегающие к многоэтажным домам территории, подъездные пути к ним. Кроме того, прежде чем приступить к работам, связанным с благоустройством, мы осуществляем замену инженерных сетей в том случае, если это требуется, – отметил градоначальник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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