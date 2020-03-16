Трагедия на тюменской трассе: в ДТП погибла беременная мать двух малышей

16 Март 2020 2020-03-16T11:19:17+03:00

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В Ишимском районе накануне, 15 марта, произошла трагедия. В 9.30 на пересечении неравнозначных дорог Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск и Ишим – Десятово – Кукарцева столкнулись «Лада-Приора» и большегруз «ДАФ».

Как сообщили в ГИБДД, водитель отечественного автомобиля не выполнил требование знака об остановке перед перекрестком и выехал со второстепенной дороги, не пропустив большегруз. Удар пришелся на 30-летнюю пассажирку с переднего сиденья, жительницу Ишима, которая скончалась на месте ДТП. По предварительной информации, женщина находилась на седьмом месяце беременности, у погибшей остались двое малолетних детей.

– В аварии травмированы двое пассажиров «Лады»: 28-летний муж погибшей девушки и 31-летний пассажир. 27-летний водитель получил легкие повреждения, ему оказана разовая помощь, – отметили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Также стало известно, что мужчина нашел пассажиров через один из сервисов поиска попутчиков. Сейчас выясняется, почему он проехал перекресток без остановки, несмотря на знаки и предупреждающие аншлаги.

ИСТОЧНИК KP.RU