2020-03-16T10:02:16+03:00
Недвижимость

На улице Мельникайте в Тюмени реализуют необычный проект

Горожанам предлагают наблюдать за сменой четырех стихий
Вадим Бегун
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На улице Мельникайте в Тюмени реализуют необычный проект. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.На улице Мельникайте в Тюмени реализуют необычный проект. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
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В Тюмени студенты ТИУ планируют реализовать необычный проект. На озелененной территории на улице Мельникайте (в районе дома № 72 на улице Инженерной) тюменцы будут наблюдать смену четырех стихий. Сейчас здесь можно видеть лишь обветшавшие тротуары и несколько деревьев.

Стало известно, что здесь не только сохранят зеленые насаждения, но и дополнительно высадят кустарники и цветы. По задумке, они будут расцветать в разное время и менять окраску территории, передавая цвет то одной, то другой «стихии». В благоустроенном зеленом парке будет современная дорожно-тропиночная сеть, освещение, газоны и скамейки.

Глава областного центра Руслан Кухарук напомнил, что предложение благоустроить территорию шло от жителей этого района. Горожане специально обращались с ним в администрацию Тюмени.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Восточном округе Тюмени до конца этого года в рамках реализации программы благоустройства появятся сквер на месте болота, новые дворы, детские площадки, ливневка, зеленые уголки и площадки для выгула собак появятся.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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