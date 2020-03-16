В Тюмени отменили градостроительный форум из-за коронавируса

16 Март 2020 2020-03-16T11:24:24+03:00

Организаторы посчитали, что такие меры излишними не будут

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В Тюмени на неопределенный срок перенесли проведение I Градостроительного форума, запланированное на 17 марта. Это было сделано в связи с эпидемиологической обстановкой из-за распространения коронавируса в мире.

– Несмотря на то что в Тюмени и Тюменской области приняты все меры предосторожности, тем не менее организаторы мероприятия – Главное управление строительства региона, АО «Тюменская ярмарка», газета «Квартирный вопрос» – уверены, что такие меры излишними не будут, – сообщила пресс-секретарь ведомства Мария Хожаева.

Стоит отметить, что первый градостроительный форум Тюмени был запланирован как эффективная площадка для диалога бизнеса и власти в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Участие в нем подтвердили архитекторы, проектировщики, строители и девелоперы.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что студенты Тюменского государственного университета могут оставаться дома. С сегодняшнего дня, 16 марта, высшее учебное заведение ушло на карантин.

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ИСТОЧНИК KP.RU