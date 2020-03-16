В Тюмени таксист «заработал» 60 тысяч рублей за один вызов

16 Март 2020 2020-03-16T09:18:41+03:00

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В тюменскую полицию обратился местный житель, который сообщил и хищении у него крупной суммы денег. Мужчина хорошо провел время в увеселительном заведении, а на утро обнаружил пропажу.

Выяснилось, что потерпевший возвращался домой из кафе, вызвав для этого такси. Пьяный клиент попросил приехавшего на заказ водителя самому оплатить поездку через приложение на телефоне.

– Воспользовавшись вверенным мобильником, таксист списал со счета клиента около 60 тысяч рублей, после чего доставил пассажира до места и уехал на другие заказы. Только на следующее утро заявитель обнаружил, что со счета его карты списана сумма, во много раз превышающая стоимость поездки, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

Вскоре полицейские задержали ранее судимого 35-летнего водителя, похитившего чужие деньги. Подозреваемый пояснил, что не смог удержаться от соблазна перевести крупную сумму, когда увидел доступные средства у своего клиента.

В настоящее время фигурант отпущен под подписку о невыезде. В отношении него возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU