Одну из улиц Тюмени перекроют почти на полгода

16 Март 2020 2020-03-16T08:49:48+03:00

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В Тюмени будет прекращено движение транспорта по автодороге улицы Свободы на участке от улицы Затюменской до Казанской. Ограничение действует с 27 марта до 18 августа 2020 года.

По информации департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени, ограничение введено в связи с реконструкцией сетей водоотведения. Кстати, для машин, которые обслуживают объекты в зоне ограничения, а также работающих или проживающих в этом районе, проезд будет разрешен.

Схема предоставлена департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

– Объехать закрытый участок автодороги можно по улицам Садовой, Димитрова, Полевой и Коммунистической. Просим участников дорожного движения следовать указаниям дорожных знаков и заранее планировать маршруты движения в данном районе, – сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU