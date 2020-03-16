2020-03-16T08:08:58+03:00
Общество

Открыта мемориальная доска в память о тюменце, погибшем в 19 лет

Герой был посмертно награжден орденом Мужества
Вадим Бегун
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Открыта мемориальная доска в память о тюменце, погибшем в 19 лет. Фото - управление Росгвардии по Тюменской области.Открыта мемориальная доска в память о тюменце, погибшем в 19 лет. Фото - управление Росгвардии по Тюменской области.
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В селе Шевырино Тюменской области открыли мемориальную доску в память о младшем сержанте Сергее Сироте, погибшем при исполнении воинского долга в 1996 году. Местные росгвардейцы приняли участие в торжественном митинге.

Сергей был призван на службу во внутренние войска в 1994 году. Позже он стал командиром отделения в одном из подразделений дивизии особого назначения, дислоцировавшейся в Ростовской области. 21 июля 1996 года экипаж младшего сержанта Сироты, расчищая заминированный путь, подорвался на фугасе. Герой был посмертно награжден орденом Мужества.

На фасаде шевиринской средней школы, в которой Сергей учился, была установлена памятная плита. На открытии присутствовали родные, друзья, односельчане погибшего бойца.

– Сергей погиб в 19 лет. Какая короткая, но достойная жизнь! Сегодня мы склоняем головы перед бойцами, отдавшими свои жизни во имя мира и спокойствия на нашей земле. Мы признательны и благодарны их родным, которые, потеряв сына, брата, нашли в себе силы жить дальше, – сказал заместитель командира кинологического центра подполковник Роман Ильин, вручив цветы маме героя Нине Николаевне.

Присутствующие почтили память бойца минутой молчания, а после возложили цветы к его портрету.

ИСТОЧНИК KP.RU

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