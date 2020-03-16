16 Март 2020 2020-03-16T08:06:25+03:00

Знакомая, которую тюменка встретила у магазина, похитила у нее телефон. Фото: Вадим Бегун

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В дежурную часть голышмановского отдела полиции обратилась 18-летняя местная жительница. Девушка сообщила, что у нее похитили мобильный телефон стоимостью 10 тысяч рублей.

Потерпевшая пояснила, что встретилась со своей двадцатилетней знакомой около магазина. В этот момент злоумышленница открыто забрала телефон потерпевшей и, не обращая внимания на требования вернуть его, ушла.

– Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали ранее судимую подозреваемую. Женщину доставили в отдел полиции, где злоумышленница призналась в содеянном. Распорядиться гаджетом девушка не успела, стражи порядка изъяли его и вернули владелице, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В отношении рецидивистки возбудили уголовное дело. Санкцией инкриминируемой ей статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. В настоящее время подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU