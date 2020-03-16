2020-03-16T05:03:18+03:00
Общество

Погода на 16 марта в Тюмени: дождь с утра

Готовим картофель для посадки
Вадим Бегун
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Сегодня в Тюмени осадков не ожидается.Сегодня в Тюмени осадков не ожидается.Фото: Вадим Бегун
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Сегодня, 16 марта, ясная погода в Тюмени будет наблюдаться на протяжении всего дня. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет минус 1-3 градуса, днем – плюс 1. Вечером столбики термометров покажут 4 градуса ниже нуля. В этот день будет дуть западный ветер, переходящий в юго-восточный, со скоростью 1-3 метра в секунду.

В этот день почитается память протоиерея Петра Турчанинова. В прежние времена заметили, какова середина марта – таково и лето. У крестьян была традиция обходить крест-накрест поле, обозначая тем, что солнцу недосуг отдыхать, надобно, мол, вести влагу, снежицей поле поить. С этого дня для огородников начинается подготовка картофеля на посадку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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