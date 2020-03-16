Сбербанк и тюменские застройщики делают ипотеку доступнее

16 Март 2020 2020-03-16T05:43:19+03:00

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Сбербанк в Тюмени подписал соглашения с группой компаний «ЭНКО» и девелоперской компанией «Брусника», позволяющие снизить процентную ставку по ипотеке для покупателей квартир. Снижение ставки доступно по строительным проектам, которые финансирует Сбербанк с применением счетов эскроу.

У покупателей квартир есть возможность выбрать один из двух вариантов дисконта – единый на весь срок кредита или только на стадию строительства. В первом случае дисконт составляет 1,4% годовых от базовой ставки Сбербанка для программ кредитования по приобретению строящегося жилья и будет действовать в течение всего срока кредита. Во втором - дисконт составляет 4% годовых, но скидка действует только на этапе строительства. После ввода объекта в эксплуатацию ставка вернется к стандартному уровню.

Применение дисконта 1,4% позволяет семьям, у которых после 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок, оформить кредит программе «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» по ставке 3,6% годовых. Процентная ставка действует при условии оформления страхования жизни и здоровья заемщика и распространяется на весь период пользования ипотечным кредитом.

- Скидка для покупателей квартир предоставляется в рамках комплексного предложения Сбербанка, позволяющего застройщикам перераспределять часть скидки по своему кредиту в пользу клиентов, оформляющих ипотеку. Это выгодно как застройщикам, так и покупателям квартир. Застройщики за счет низкой ставки увеличивают продажи, а у покупателей появляется возможность самостоятельно выбрать условия применения скидки, - прокомментировал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

Группа компаний «ЭНКО» предоставляет дисконты для приобретения квартир в ГП-1 жилого комплекса «Шоколад». Девелоперская компания «Брусника» предоставляет скидки в нескольких жилых комплексах: «Новин» - ГП 5; «Европейский квартал» – ГП 13-17; «Видный» – ГП 17, 18, 20; «Октябрьский» – ГП 2,3; «Речной порт» – ГП 1.

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