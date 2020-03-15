В Тюменской области ожидается сильный ветер

15 Март 2020 2020-03-15T18:31:08+03:00

Тюменцам стоит приготовиться к ветру порывами до 18 метров в секунду. Фото МЧС Тюменской области.

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На юге Тюменской области ночью 16 марта облачно, небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега. По данным пресс-службы Главного управления МЧС России по Тюменской области, на деревья и провода ляжет мокрый снег, ветер южный, с переходом на северо-западный, 8 – 13 м/с, а в отдельных районах порывы до 18 м/с, -2...-7 градусов за окном.

Днем синоптики обещают облачную погоду с прояснением, преимущественно без осадков, ветер западный, 5 – 10 м/с, а в отдельных районах порывы до 14 м/с, температура воздуха -2...+3.

– При усилении ветра следует ограничить выход из зданий. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, недостроенными зданиями. Избегайте нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, а также рекламными щитами, – предупреждают тюменцев спасатели.

Напомним, что при возникновении происшествий звоните по телефону 101 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU