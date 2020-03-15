Школьники Тюмени смогут стать волонтерами на уроках добра
Школьникам расскажут о плюсах добровольчества и предложат стать вожатыми на лето. Отметим, сто проект поддерживает Центр добровольчества Тюменской области, а серию уроков добра запустил автор проекта «Капитаны двора» и директор детского центра «Грин-Ландия» Павел Притупа.
Как пояснил в интервью «Тюменской линии» Павел, формат уроков получил одобрение на всероссийском форуме волонтеров.
- Мы набираем добровольцев на лето для проекта «Капитаны двора». Набор проходит через проведение уроков добра. Всего будет набрано 20 волонтеров. 80 уже участвуют в проекте. Я рассказываю школьникам кто такие добровольцы, как ими стать, - рассказал Павел Притупа.
Уроки проходят в форме беседы. Они уже прошли в шести школах, впереди еще пять..
- Подростки проявляют интерес, так как, участвуя в проекте можно получить ряд преимуществ, - заинтриговал Павел.
Добавим, что летом 2020 года «Капитаны двора» расширят географию и количество программ. Для детворы Тюмени проведут около 80 мероприятий.
ИСТОЧНИК KP.RU