15 Март 2020 2020-03-15T16:17:03+03:00

Школьники Тюмени смогут стать волонтерами на уроках добра. Павел Притупа, фото со страницы "ВКонтакте".

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Школьникам расскажут о плюсах добровольчества и предложат стать вожатыми на лето. Отметим, сто проект поддерживает Центр добровольчества Тюменской области, а серию уроков добра запустил автор проекта «Капитаны двора» и директор детского центра «Грин-Ландия» Павел Притупа.

Как пояснил в интервью «Тюменской линии» Павел, формат уроков получил одобрение на всероссийском форуме волонтеров.

- Мы набираем добровольцев на лето для проекта «Капитаны двора». Набор проходит через проведение уроков добра. Всего будет набрано 20 волонтеров. 80 уже участвуют в проекте. Я рассказываю школьникам кто такие добровольцы, как ими стать, - рассказал Павел Притупа.

Уроки проходят в форме беседы. Они уже прошли в шести школах, впереди еще пять..

- Подростки проявляют интерес, так как, участвуя в проекте можно получить ряд преимуществ, - заинтриговал Павел.

Добавим, что летом 2020 года «Капитаны двора» расширят географию и количество программ. Для детворы Тюмени проведут около 80 мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU