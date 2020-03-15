Жителям Тюмени рассказали, как правильно выработать подпись

15 Март 2020 2020-03-15T15:37:12+03:00

Важен не только скрытый смысл, но и устойчивость к подделке

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Все знают, что подпись – это уникальный атрибут, которым каждый человек пользуется ежедневно. «Тюменская область сегодня» напомнила, что опытные специалисты по подписи могут многое сказать о характере человека и его чувствах во время росчерка на бумаге. А опытные мошенники могут подделать подпись.

Закорючка подписи должна быть уникальна и сложна в воспроизведении и в то же время быстра в написании.

– В качестве подписи я использую полностью свою фамилию. При этом последнюю букву «а» я пишу как «собаку» – символ, который используется при написании электронной почты. Еще пара загогулин, и вот она – моя уникальная подпись. Не знаю, пробовал ли кто-то подделать. За десять лет с такими случаями не встречалась ни разу, – поделилась тюменка Мария.

По мнению специалистов, сложны для воспроизведения длинные и размашистые подписи.

– Подпись нужно придумывать до 35 лет. До этого времени у человека формируется стереотип выполнения подписи. После этого периода человеку сложно будет перестроиться, – высказала мнение преподаватель каллиграфии одного из тюменских развивающих центров Яна Осипова.

ИСТОЧНИК KP.RU