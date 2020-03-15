2020-03-15T14:22:24+03:00
Общество

Воспитанники детских садов Тюменской области блеснут талантами

Заявки на участие в фестивале-конкурсе ждут до 3 апреля
Руслан Савинов
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Воспитанники детских садов Тюменской области блеснут талантами. Фото: Савинов Руслан.Воспитанники детских садов Тюменской области блеснут талантами. Фото: Савинов Руслан.
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В Тюмени начат прием заявок на участие в областном фестивале-конкурсе детского творчества. Как сообщили в пресс-службе департамента образования и науки Тюменской области, будущих звездочек детсадов ждут на электронной площадке «Детские сады Тюменской области».

В 2020 году конкурс посвятили народному творчеству. Речь идет о таких формах как: художественные работы по мотивам народного декоративно-прикладного творчества, исполнение произведений на родном языке, народных музыкальных произведений. Организаторы приветствуют обращение к фольклору, сказкам, былинам, а также песням.

Особенность конкурса в том, что первый этап проходит на электронной площадке. Зрители там - это пользователи портала. Победителей определят профессиональные актеры театра, преподаватели Тюменского института культуры и Тюменского педагогического колледжа.

Лучшие номера дети представят в большом зале заседаний Тюменской областной Думы. Документы принимаются до 3 апреля на электронный адрес. Дополнительную информацию можно получить в оргкомитете по телефону: 8 (3452) 20-57-24 с 10.00 до 18:00 или по электронному адресу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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