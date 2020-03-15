Пермский театр «У Моста» приедет в Тюмень с тремя спектаклями

15 Март 2020 2020-03-15T13:28:12+03:00

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Тюменских театралов в мае будет ждать большое событие. По информации «Вслух.ру», на сцене театра «Ангажемент» состоятся гастроли театра из Перми «У Моста», которые продлятся с 22 по 24 мая.

Известно, что театр «У Моста» является авторским и основан в 1988 году. Его создатель и худрук — Сергей Федотов. Сегласно рейтингу «Forbes», театр входит в десятку лучших в России. Театр - трижды лауреат премии «Золотая маска», обладатель 45 гран-при заграничных фестивалей, участник более 200 гастролей.

В Тюмени «У Моста» представит три спектакля: «Мачеха Саманишвили», «Женитьба» и «Калека с Инишмана».

Так, например, тюменцы увидят ирландскую комедию Мартина МакДонаха «Калека с Инишмана», ставшую в 2010 году лауреатом «Золотой маски».

- Остров Инишман – одно из самых загадочных и священных мест в Ирландии. Неспешный мир странных инишманцев буквально взрывается, когда на соседний остров приезжает съемочная группа из Америки. Инишманцев посещают призрачные и опасные мечты о Голливуде, вслед за которыми хочется уплыть многим. Но получается это только у Калеки Билли, - так описали спектакль организаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU