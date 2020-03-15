2020-03-15T11:45:25+03:00
Общество

На одного соискателя в Тюменской области приходится три вакансии

Мы расскажем, где именно больше всего требуются специалисты
Руслан Савинов
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На одного соискателя в Тюменской области приходится три вакансии. Фото: Савинов Руслан.На одного соискателя в Тюменской области приходится три вакансии. Фото: Савинов Руслан.
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В службу занятости обратилось 5722 человека за помощью в поиске работы. Такие данные приводит «Вслух.ру» с отсылкой на департамент труда и занятости населения Тюменской области по данным на 1 марта 2020 года. В 2019 году за первые два месяца обратившихся было чуть больше – 5972 человека. Уровень безработицы – 0,69 процента.

В списке соискателей состоят на учете 6 483 человека, а годом ранее было 7051 человек. На каждого приходится около трех вакансий.

В общей сложности в областном банке службы занятости населения 17534 вакансии. Самый большой спрос на работников остается в строительств – 3939 вакансий. В торговле и ремонте транспорта необходимо 1 809 работников. Государственное управление и обеспечение военной безопасности, а также социальное обеспечение нуждается в 1466 сотрудниках, образование ждет 1352, в сфере деятельности административных и сопутствующих услуг – 1264. На обрабатывающих производствах предлагают 1239 вакансии, а в здравоохранении и соцуслугах – 1168.

Отметим, что самыми востребованными остались водители и охранники – 1110 и 698 вакансий при средней зарплате 29211 и 25340 рублей соответственно. Самая же высокая зарплата, 70375 рублей, доступна монтажникам трубопроводов, которых требуется 170.

ИСТОЧНИК KP.RU

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