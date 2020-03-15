Девушкам из Тюмени рекомендуют купить на весну тренч и джинсы-клеш

15 Март 2020 2020-03-15T12:11:45+03:00

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Весна – время не только коротких юбок, но и красивых пальто, легких платьев и коротких бомберов. О том, насколько эти модели будут популярны в сезоне весна-2020, рассказала стилист Ксения Морева.

По словам модного эксперта, девушки на весну выбирают лаконичный дизайн, можно купить теплое пальто, напоминающее халат, кимоно или кокон. Такие модели будут актуальны еще несколько сезонов. Макси и ультракороткие модели уходят в прошлое, их сменяет длина миди. Также актуальны весной будут тренчи, которые можно носить и с брючными костюмами, и с платьями, и с джинсами. Модными останутся и бомберы, теперь их можно сочетать как с джинсами, так и с платьями.

Цвета этой весны – спокойные пастельные оттенки. Например, бежевый или персиковый. Но для тех, кто хочет стать заметнее, есть вариант подобрать яркий акцент. Это могут быть шляпа, пояс, сапоги, перчатки или сумочка лазурного, мандаринового или цвета фуксия.

Стоит рассказать и о любимых всеми джинсах. Модницы в этом сезоне предпочтут широкие модели с завышенной талией и джинсы-клеш. Они очень актуальны и уже поселились в гардеробе российских и не только звезд. А вот узкие скини с рваными коленками пора отправлять на пенсию. Также, как и модели с потертостями, стразами или разводами. Актуальные оттенки – бежевый, голубой, классический синий, белый и черный, сообщает интернет-портал «Мегатюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU