Из-за коронавируса временно изменился порядок пересечения российско-казахстанской границы

15 Март 2020 2020-03-15T09:59:43+03:00

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Для недопущения возникновения коронавируса с 15 марта 2020 года в местах пересечения границы жителями приграничных территорий, а с 16 марта в пунктах пропуска через госграницу пропуск граждан России по внутренним паспортам будет временно приостановлен. Об этом стало известно от пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Тюменской области.

Упомянутое ограничение не распространяется на граждан РФ, ранее въехавших на территорию Казахстана по внутренним паспортам, а также следующих транзитом через территорию Казахстана в Россию.

Пока что рассматривается порядок пропуска граждан через госграницу, в частности водителей рейсовых маршруток, осуществляющих регулярные перевозки. Известно, что пропуск членов бригад поездов, следующих через границу, временно будет осуществляться по внутренним паспортам, удостоверениям личности граждан Казахстана.

Отмечается, что это возможно при наличии справки с подтверждением о том, что человек действительно является сотрудником РЖД и не был в течение 30 дней в таких странах, как Китай, Иран, Южная Корея, Италия, Франция, Германия или Испания.

ИСТОЧНИК KP.RU