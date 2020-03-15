15 Март 2020 2020-03-15T10:08:47+03:00

Директор тюменского центра соцзащиты рассказала в Совете Федерации о поддержке сельских территорий Фото: pixabay.com

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Директор центра соцобслуживания населения Тюменского района Наталья Нестерова побывала на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. По данным департамента социального развития Тюменской области, мероприятие Матвиенко посвятила труженикам социальной сферы села.

Председатель Совета Федерации напомнила, что в послании президент России поставил задачу обновления в сфере социальной политики. Итогом этой работы должен стать рост доходов граждан, исчезновение бедности, создание комфортных условий для воспитания детей.

- Тюменская область – это в основном сельские территории. Одним из самых плотно заселенных районов области является Тюменский район. Комплексный центр Тюменского района работает со всеми категориями граждан - несовершеннолетние, семьи с детьми, пожилые граждане с ограниченными возможностями здоровья – помогая им справиться с жизненными трудностями.Ежегодно услугами специалистов центра пользуются более 80 тысяч жителей района, - отметила Наталья Нестерова, рассказывая о своей работе.

По мнению главы центра, благодаря широкому развитию форм работы с населением, в регионе удовлетворяется потребность в социальных услугах всех граждан, в том числе и в отдаленных сельских территориях.

Добавим, что приказом Министерства труда и социальной защиты России за безупречную работу Нестеровой объявлена благодарность.

ИСТОЧНИК KP.RU