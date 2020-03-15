2020-03-15T09:30:11+03:00
Общество

Эксперт перечислил районы Тюмени с самыми дешевыми квартирами

Стоимость квадратного метра начинается от 46 тысяч рублей
Руслан Савинов
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Эксперт перечислил районы Тюмени с самыми дешевыми квартирами . Фото: Савинов Руслан.Эксперт перечислил районы Тюмени с самыми дешевыми квартирами . Фото: Савинов Руслан.
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Покупательский спрос влияет на цену на недвижимость в том или ином районе. Как отмечает, «АиФ - Западная Сибирь», в свою очередь на спрос тоже влияет ряд факторов. Среди них: уровень развития инфраструктуры, перспективы района, количество соцобъектов, транспортная развязка и имидж района.

- Традиционно, найти наиболее бюджетный вариант жилья - это начать поиск с окраин. Неплохие варианты есть в поселке Московском и Московском дворике, в новой застройке Лесобазы и на Мысу, а также в районе Антипино и Плеханово. Средняя стоимость квадратного метра в этих местах стартует от 46 тысяч рублей, - рассказал руководитель пресс-службы федеральной компании в сфере недвижимости Иван Камельских. - Невысокая средняя стоимость квадратного метра сейчас и в районе МЖК - около 60,5 тысяч и при этом старых домов не так уж и много. Чуть дешевле «квадраты» в 1, 2 и 3 микрорайонах. Здесь можно подобрать варианты стоимостью до 60 тысяч рублей и с хорошим ремонтом. Однако с новыми домами в этом районе дефицит. В таком же ценовом диапазоне квартиры по Московскому тракту.

По словам Камельских, в качестве альтернативы есть варианты квартир в микрорайоне Тюменский-2. Там средняя цена квадратного метра в районе 62,13 тысяч рублей, и присмотреться к популярному району Тюменской слободы, где ценник около 64,5 тысячи рублей, но при этом старый жилой фонд отсутствует.

Подведем итог: на рынке недвижимости широкий выбор. Так что при планировании покупки нужно сперва правильно расставить приоритеты и выбрать вариант, не выходящий за пределы запланированного бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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