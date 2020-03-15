Малышей творчеству в Ишиме учит «Гусеничка»

15 Март 2020 2020-03-15T10:03:20+03:00

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Группа творческого развития «Гусеничка» в Центральной библиотеке Ишима обучила за год 65 детей от двух до шести лет. Подробнее об этом рассказала библиотекарь Юлия Панасюк корреспонденту информагентства «Тюменская линия». Известно, что в конце февраля «Гусеничка» отпраздновала первый день рождения.

– Занятия у нас проводятся раз в неделю – в воскресенье, с 11.00. Творческие уроки проходят в игровой форме. Сначала читаем новую сказку или рассказ, а по мотивам творим: лепим, рисуем кисточками, пальчиками и даже вилками, делаем аппликации. Освоили нетрадиционную технику рисования – пуантилизм. Кружок востребован, сложился постоянный костяк, с удовольствием приходят и новички, - рассказала сотрудник библиотеки.

По словам Юлии Панасюк, после обновления библиотеки появится игровая комната, закупят пособия и развивающие игрушки. В планах также значится работа по методике Глена Домана. Пока что упор делается на привлечение воспитанников к чтению через творчество.

Мама двухлетнего Максима Десятова привела сына на занятия еще осенью. С тех пор они не пропускали кружок ни разу.

– Он с нетерпением ждет воскресенья и похода в клуб, спрашивает, скоро ли. Мы храним все поделки и рисунки. Бывают и курьезы. К примеру, когда освоили рисование вилкой, есть дома было нечем, все вилки пошли в дело и были в красках. А если серьезно, занятия в «Гусеничке» способствуют активному развитию у ребёнка мелкой моторики пальцев рук, сенсорного восприятия, логического мышления, воображения, художественных способностей и эстетического вкуса, – выразила уверенность Татьяна Десятова.

ИСТОЧНИК KP.RU