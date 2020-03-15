В ряде муниципалитетов Тюменского района обновят общественные пространства

15 Март 2020 2020-03-15T06:24:17+03:00

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В муниципалитетах Тюменского района в 2020 году появятся новые благоустроенные общественные пространства. Об этом стало известно от пресс-службы главы района.

Сообщается, что восемь муниципалитетов получат субсидии в рамках госпрограммы Тюменской области «Развитие агропромышленного комплекса на 2013-2025 годы» для осуществления значимых проектов по благоустройству территорий сельских поселений.

Так, в Онохино и Червишево обновят освещение улиц. В Зубарева участок на улице Центральной получит: детскую площадка, спортивную зону и небольшую территорию отдыха с памятником. В Боровском откроется площадка для занятий адаптивной физкультурой, новые тротуары, аллеи и пешеходные дорожки. Например, в Горьковке обустроят зону отдыха, в деревне Паренкина, деревне Посохова и селе Успенка появятся детские площадки.

- Руководство муниципальных образований сейчас готовит документацию для проведения конкурса на выполнения работ. Контракт необходимо заключить до 15 мая 2020 года, все работы выполнить до 30 сентября 2020 года, - отметили в пресс-службе Тюменского района

Добавим, что в марте управление пройдет рабочая встреча глав муниципалитетов для выбора проектов благоустройства на следующий, 2021 год.

ИСТОЧНИК KP.RU