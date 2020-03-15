2020-03-15T05:20:52+03:00
Общество

Погода на 15 марта в Тюмени: небольшой дождь и мокрый снег

Порывы ветра до 12 метров в секунду
Руслан Савинов
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Погода на 15 марта в Тюмени: небольшой дождь и мокрый снег. Фото: Савинов Руслан.Погода на 15 марта в Тюмени: небольшой дождь и мокрый снег. Фото: Савинов Руслан.
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Сегодня, 15 марта, в Тюмени ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем в отдельных районах порывы ветра до 12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет 0, -2 градуса, днем – до +1 градуса. Вечером столбики термометров покажут нуль градусов. В этот день будет дуть восточный ветер со скоростью 5–7 метров в секунду.

На Руси этот день называли «Федот Ветронос». По погоде отмечали: если ветер в этот день был теплым, то и лето должно было быть теплым. Если же шел дождь, то это обещало мокрое лето.

ИСТОЧНИК KP.RU

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