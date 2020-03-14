2020-03-14T18:06:10+03:00
Звезды

Тюменские студенты показали «равнодушие» посетителям ЦУМа

Молодые люди осваивают новую для себя площадку
Вадим Бегун
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Тюменские студенты показали «равнодушие» посетителям ЦУМа. Фото - 2Гис.Тюменские студенты показали «равнодушие» посетителям ЦУМа. Фото - 2Гис.
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На новом Арт-фесте, который прошел в тюменским ЦУМе, свою программу показали студенты факультета социально-культурных технологий Тюменского института культуры. Это уже не первый опыт использования площадки торгового центра для проведения культурных мероприятий.

– Обстановка для студентов не самая привычная, тем удивительнее, что они в ней быстро освоились. Ведь одно дело концертный зал или отдельная аудитория, а другое помещение, где постоянный круговорот людей. Необычно, как для самих выступающих, так и для зрителей. В этом главная особенность, – отметила член Общественной палаты Тюменской области Наталья Осинцева.

Руководитель факультета социально-культурных технологий Тюменского института культуры Евгений Акулич в свою очередь сказал, что программу «Человек человеку» представил второй курс вуза.

– В нескольких зарисовках студенты показали, как невнимание, равнодушное отношение к ближнему зачастую оборачивается трагедией и личной, и общественной. Все это было продемонстрировано в интерактивной, артистической форме лаконично, емко и замечательно музыкально оформлено, – рассказывает Акулич.

В департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике региона надеются, что люди привыкнут, что в ЦУМе появилась возможность погрузиться в культурную среду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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