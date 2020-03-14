2020-03-14T18:00:58+03:00
Экономика

На «Алебашевском базаре» больше половины площадей займут сельхозпроизводители

Всего в регионе действуют шесть рынков
Вадим Бегун
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На «Алебашевском базаре» больше половины площадей займут сельхозпроизводители.На «Алебашевском базаре» больше половины площадей займут сельхозпроизводители.Фото: Вадим Бегун
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В Тюмени в начале апреля должен открыться новый рынок современного формата «Алебашевский базар». 180 мест из почти трехсот отдадут для реализации сельхозпродукции.

Для расширения сбыта продукции местных товаропроизводителей проводятся внутренние и выездные ярмарки. В регионе действуют шесть рынков.

– По итогам 2019 года оборот розничной торговли составил 402,1 млрд рублей. Это на 5% выше, чем в 2018 году. Темпы роста розничной торговли в 2018 – 2019 годах превысили динамику аналогичных показателей в целом в РФ. В 2018 году мы занимали 7-е место в стране по обороту на душу населения, 3-е место в УФО, – сообщил Александр Сидоров, директор областного департамента потребительского рынка и туризма.

Чуть менее половины от оборота розничной торговли приходится на продовольственные товары (47%). 33,5% составляет оборот торговых сетей – как местных, так и федеральных. Также стало известно, что Тюменская область занимает второе место в УФО по обороту розничной торговли на душу населения, передает «Вслух.ру».

ИСТОЧНИК KP.RU

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