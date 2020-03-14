В Уватском районе к юбилею Победы ремонтируют памятники

14 Март 2020 2020-03-14T16:16:19+03:00

Изменить размер текста: A A

На ремонт памятников в Уватском районе потратят два миллиона рублей. Всего планируется привести в порядок десять объектов.

Мемориальные доски на Кошелевском кладбище, которые сейчас находятся на земле, установят на постамент. Центральную плиту заменят, еще две отреставрируют. Также решено отремонтировать ступени и покрасить стелу у центрального памятника около здания администрации.

– Запланировано провести косметический ремонт памятников в Увате и Туртасе, облицевать основание гранитом у памятника «Защитникам Отечества» в Ивановке, поставить 40 метров нового ограждения около памятника «Защитникам Отечества во все времена» в Демьянке, заменить 18 метров ограждения и установить шесть бетонных цветочных вазонов у памятника «Слава защитникам во все времена» в Мугене, – сообщает пресс-служба муниципалитета.

Это еще не все работы: в Туаглово укрепят основание и отреставрируют надпись на памятнике «Защитникам Отечества во все времена», здесь же поставят новые цветники и перенесут ограждение, сообщает «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU