2020-03-14T15:08:11+03:00
Звезды

От тюменцев ждут эскизы на тему архитектуры города

Работы горожан могут попасть на выставку в парк «Россия – моя история»
Вадим Бегун
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От тюменцев ждут эскизы на тему архитектуры города.От тюменцев ждут эскизы на тему архитектуры города.Фото: Вадим Бегун
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Исторический парк «Россия - моя история» впервые в Тюмени запускает конкурс «Мой взгляд» для художников. Работы будут представлены на выставке в музее. От участников лишь требуется изобразить город и его особенности.

– Город развивается, меняется его облик, исторический и культурный ландшафт. Мы ждем эскизы на тему архитектуры города и жителей, которые его создают. Среди участников могут быть не только профессионалы, но и те, кто любит творить. Начинающим художникам довольно сложно заявить о себе – наш конкурс призван в этом помочь, – рассказала куратор проекта Марина Стародубцева.

Подать заявку можно с 1 марта до 20 апреля. До 26 апреля эксперты будут решат, какие работы могут быть реализованы в Музейную ночь. До 15 мая организаторы закупят необходимые материалы для работ художников. А уже в ночь с 16 на 17 мая участники осуществят идеи, которые ранее были изложены в эскизах. Выставку картин можно будет увидеть до 30 июня.

Принять участие могут люди в возрасте 18-35 лет, проживающие в Тюмени. Предоставить эскиз необходимо по почте metodisty.myhistorypark@mail.ru с темой конкурс «Мой взгляд» в формате JPEG или PNG. Также его можно принести по адресу: улица Орджоникидзе, 47, передает Moi-portal.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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