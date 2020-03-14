В Ярковском районе стартует Школа социального предпринимательства

14 Март 2020 2020-03-14T14:43:09+03:00

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В Ярковском районе запускается новый образовательный проект в рамках проводимого в регионе Года сельского предпринимательства. Школа социального предпринимательства, которая откроется к началу апреля, включит пять занятий, по итогам которых участники представят к защите свои бизнес-проекты.

Слушатели семинаров научатся составлению бизнес-план, определению целевых установок задуманного, познакомятся с основами бухгалтерии и юридическими особенностями осуществления социально-предпринимательских проектов.

Мероприятия пройдут бесплатно. К участию приглашаются физические лица, планирующие предпринимательскую деятельность в социальной сфере, представители НКО, а также владельцы малого и среднего бизнеса.

Занятия проведут в районной библиотеке по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 96. Оставить заявку на обучение можно по телефонам: (34531) 2-68-40, 8 922 269-08-30; по электронной почте yarkzone@iato.ru, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU