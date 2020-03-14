В Тюменском районе детсадовцы продолжают закаливаться

14 Март 2020 2020-03-14T13:13:22+03:00

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Второй год в трех образовательных учреждениях Тюменского района продолжается проект «Здоровое поколение 4+». Дошколята Винзилинского детсада «Малышок», Богандинской средней школы № 1 и Детско-юношеской спортивной школы №2 начинают свой день с оздоравливающих процедур, сообщает «Мегатюмень».

Больше всего закаливающихся детей в детсаду «Малышок» – 74 ребенка. С этого учебного года программа реализуется во всех корпусах детского сада. Используется два варианта закаливания: с применением сауны (в корпусе «Малышок») и без сауны (в корпусах «Солнышко», «Незабудка», «Радуга»).

В корпусе «Малышок» ребята сначала разминаются в спортивном зале, затем выходят на улицу и обливаются водой комнатной температуры, греются и делают самомассаж в передвижной квадро-сауне. При закаливании без сауны по возвращению в помещение дети растираются полотенцами.

В Богандинской школе №1 закаливанием занимаются 24 ученика. В школу они приходят к семи утра. Сначала десятиминутная пробежка, потом разминка, несколько упражнений. Заканчивается закаливание, как у дошколят: ребята выходят на улицу, обливаются водой и посещают квадро-сауну. Примерно по такому же сценарию проходит утро и у ребят из группы закаливания в ДЮСШ №2.

– Нам удалось добиться улучшения общего самочувствия участников групп закаливания, снижения уровня стрессового состояния и тревоги, снижения уровня заболеваемости, повышения работоспособности, – рассказала о промежуточных результатах проекта начальник управления образования Администрации Тюменского района Ольга Буторина.

Отметим, что среди участников проекта никто не заболел простудными заболеваниями в январе-феврале 2020 года, когда из-за роста ОРВИ школы района были закрыты на карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU