2020-03-14T12:29:03+03:00
Общество

В Тобольске готовят Стену народной памяти

Основная технологическая идея заключалась в том, чтобы максимально избежать ошибки
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тобольске готовят Стену народной памяти. Фото - pixabay.com.В Тобольске готовят Стену народной памяти. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Тобольске для Стены народной памяти изготавливают шесть сегментов. На них разместят 304 фотографии фронтовиков.

– Фотографии будут размещаться по обе стороны сегментов, а сами они расположатся один за другим по три с каждой стороны от барельефа «Тоболяков Бессмертный полк». Фотографии земляков будут одного размера – формата А4, но по задумке автора рамки для них изготавливаем из труб разного сечения, визуально это дает эффект барельефности. Для более живого восприятия рамки располагаются не строго линейными рядами, – рассказал генеральный директор предприятия-изготовителя Максим Емельянов.

Интересно, что каждая стальная металлоконструкция весит более полутора тонн. Первую уже осмотрел главой Тобольска Максим Афанасьев и сам автор проекта, архитектор Сергей Титлинов. Сейчас в производстве находятся еще пять сегментов.

Максим Емельянов отметил, что самая долгая часть была связана с согласованием всех деталей проекта. Основная технологическая идея заключалась в том, чтобы максимально избежать какой-то ошибки. Поэтому большая часть работ выполнена на лазерном станке: все отверстия в рамках для крепления фотографий сделаны с машинной точностью. Кстати, металлоконструкцию перед покраской покрыли жидким цинком – так железо защищают от коррозии, сообщает «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Плакаты войны. На пути к Великой Победе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24