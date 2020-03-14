«Агростартап» поддерживает тюменских фермеров

14 Март 2020 2020-03-14T11:14:21+03:00

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В Тюменской области 22 фермера смогли развить свое хозяйство благодаря грантам «Агростартап». Финансовую поддержку они получили по результатам конкурсного отбора, который проводился в прошлом году. Суммарная стоимость реализации проектов победителей составляет более 67 миллионов рублей.

Стало известно, что фермеры уже создали 41 постоянное рабочее место и приступили к освоению средств. Так, крестьянское фермерское хозяйство Натальи Ишковой из Тюменского района уже реализовало часть бизнес-плана на средства гранта «Агростартап». Предпринимательница из Винзилинского муниципального образования получила три миллиона на создание своего хозяйства и приобрела трактор и сенокосилку. В июле ее КФХ пополнит десяток нетелей в компанию уже имеющимся в хозяйстве бычкам, уткам, индоуткам, перепелкам, цесаркам и курицам.

– Программа «Агростартап» – это эффективный инструмент развития малого бизнеса в агропромышленном комплексе. Участие в ней – хорошая возможность для начинающих сельских фермеров реализовать планы по созданию и развитию своего хозяйства. Уже есть первые положительные результаты. Работу в этом направлении правительство региона будет продолжать, – отметил глава региона Александр Моор.

По информации пресс-службы губернатора, в этом году также будут проводиться конкурсные отборов на получение грантов «Агростартап». Кстати, на этот раз максимальная сумма гранта, на которую может претендовать участник программы, увеличена с 3 до 5 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU