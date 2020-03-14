Для тюменских родителей актуальна психологическая поддержка

14 Март 2020 2020-03-14T10:16:07+03:00

Теперь у них появилась «Точка опоры»

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Тюменские родители нуждаются в психологической поддержке. В этом им поможет региональная служба психологической поддержки населения Точка опоры», которая заработала в сентябре 2019 года.

По прогнозам, возможностью решить семейные проблемы за последний квартал 2019 года должны были воспользоваться около 40 тысяч родителей, однако проект оказался настолько востребованным, что количество личных консультаций превысило 52,5 тысячи.

– Результаты за 2019 год подтвердили актуальность проекта для родителей, – отмечает руководитель «Точки опоры» Ирина Кислицина. – В осенние каникулы специалисты приняли участие в марафоне открытых консультаций, где смогли помочь более чем 20 тысячам родителей. В основном мам и пап волнуют вопросы, касающиеся особенностей развития ребенка, улаживания детско-родительских отношений, школьной успеваемости, профессионального самоопределения подростка, адаптационных процессов, зависимости от интернета и гаджетов.

Стоит отметить, что в этом году родители продолжат получать бесплатную квалифицированную помощь профессионалов по вопросам воспитания и обучения детей. Записаться на консультацию можно на сайте точкаопоры72.рф, передает «АиФ - Западная Сибирь».

ИСТОЧНИК KP.RU