Тюменские агропредприятия увеличивают производство товаров «детской» линии

14 Март 2020 2020-03-14T09:16:08+03:00

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Ведущие сельхозпредприятия Тюменского района хотят увеличить производительность, сократив издержки. В частности, делается ставка на улучшение энергоэффективности.

– Цены на энергоносители растут постоянно и, чтобы уменьшить от них зависимость, необходимо повышать энергоэффективность, чем мы в этом году вплотную и занимаемся. Меняем трансформаторную подстанцию, модернизируем всю энергосистему. Особое внимание к новым котельным, здесь у нас будут главные изменения. Кроме того, проведём реконструкцию очистных сооружений. В течение года должны все успеть, – говорит директор птицефабрики «ПРОДО Тюменский бройлер» Оксаны Величко.

Одновременно здесь заботятся о расширении ассортимента и увеличении производства товаров «детской» линии. За последнее время ее объём увеличился в три раза и достиг трёх тонн в месяц, передает департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

Также стало известно, что еще одной составляющей инвестиционной программы птицефабрики стала покупка оборудования для производства новых кулинарных изделий.

ИСТОЧНИК KP.RU