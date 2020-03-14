Тюменские дети посоревнуются в хореографии, поэзии и вокале

14 Март 2020 2020-03-14T08:14:15+03:00

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В Тюменской области уже во второй раз пройдет региональный этап Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Земля талантов». Конкурсные слушания пройдут в Тюмени и Тобольске.

В следующую среду, 18 апреля, отборочный тур состоится в областном центре, заявки принимаются до 13 апреля. Тобольские таланты могут показать свое мастерство – 11 апреля, их заявки принимаются до 6 апреля. Финал проведут 4 мая в Тюмени,

Заявиться на конкурс могут дети и подростки от семи до 17 лет. Их разделят на три возрастные группы. От конкурсантов принимаются номера художественной самодеятельности в четырех номинациях: вокал, хореография, поэзия и оригинальный жанр. Длительность одного выступления не должна превышать 4 минут. Тема конкурса этого года – «Дети Победы».

Оставить заявку можно на этом сайте. Здесь же потенциальные конкурсанты ознакомятся с положением мероприятия. Победители регионального этапа отправятся на всероссийский этап в Москву. Организаторы оплатят им трансфер, питание и проживание, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU