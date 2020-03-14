Тюменский археологический музей-заповедник празднует знаменательную дату

14 Март 2020 2020-03-14T06:14:07+03:00

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Сегодня, 14 марта, археологический музей-заповедник, который расположен на берегу Андреевского озера, празднует знаменательную дату. Первых посетителей он принял еще в 1987 году.

В 1983 году решением Тюменского облисполкома создана охранная зона шириной 100 метров: от Первой (Козловой) переймы и до озера Грязного. На этом и организовали музей-заповедник.

Первые археологические раскопки за сто лет до этого, в 1883 году, провел известный сибирский археолог Иван Словцов. На Козловом мысу были найдены предметы быта древних жителей Тюменского края.

Сегодня музей-заповедник – это уникальный археологический, этнографический и природный комплекс. На его территории собраны неукрепленные поселения, городища, могильники и святилища, датируемых еще каменным веком. Кроме того, здесь есть образцы реликтовых природных объектов, занесенных в Красную книгу.

Особую же ценность представляют предметы, использованные при съемках исторического фильма «Тобол», сообщает «Вслух.ру».

ИСТОЧНИК KP.RU