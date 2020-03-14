Погода на 14 марта в Тюмени: дождь с утра

14 Март 2020 2020-03-14T06:04:36+03:00

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Сегодня, 14 марта, в Тюмени утро и день будут облачными, и только вечер порадует ясным небом. Утренний дождь со снегом закончится ближе к середине дня. Больше осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 2 градуса, днем – плюс 6-7. Вечером столбики термометров покажут 3-4 градуса выше нуля. В этот день будет дуть южный ветер, переходящий в западный, со скоростью 4–6 метров в секунду.

14 марта почитается память первомученицы Евдокии. В старину по Евдокии судили о лете и будущем урожае: «Какова Евдокия, таково и лето»; «Отколе ветер в Евдокию, оттуда и все лето».

«Если грачи прилетели до Евдокии – лето будет мокрое, а снег сойдет рано». Если 14 марта идет снег с дождем и дует теплый ветер, значит лето будет мокрое; а мороз и ветер с севера – к лету холодному.

ИСТОЧНИК KP.RU